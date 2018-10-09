Эксперты развенчали миф о пользе витаминных БАДов

Добавки с витамином D, вопреки рекламе, не повышают плотность костей и не предотвращают переломы или падения у людей, передает WTVR. Положительный эффект витамина D обычно связывают с его способностью помогать в усвоении кальция. Однако на практике все не так однозначно.



Университет Окленда провел анализ ряда исследований, которые касались более 53000 человек. Основной задачей анализа было понять, помогают ли БАДы, находящиеся в свободной продаже, предотвратить переломы, падения и улучшить состояние костей. Большинство анализируемых работ содержало данные женщин старше 65 лет.



Оказалось, БАДы практически не влияли на статистику падений, переломов и не повышали плотность костей. Правда, есть основания полагать, что витамин D все-таки может предотвратить развития рахита или остеомаляции у групп повышенного риска (лица, испытывающие острую нехватку солнечного света и имеющие значительный дефицит витамина).

