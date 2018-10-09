В Турции предложили помощь в отделке строящейся Соборной мечети в Крыму

Глава общественного движения по развитию деловых и дружеских отношений "Россия-Крым-Турция" Яздан Кайя предложил помощь турецкой стороны в отделочных работах и убранстве внутренней части строящейся Соборной мечети Крыма.



Кайя подчеркнул, что уже побывал на месте строительства мечети и пришел к выводу, что во время нахождения Крыма под юрисдикцией Украины, на полуострове ничего не делалось для мусульман.



"Сегодня созданы равные права и возможности для всех народов, проживающих в Крыму… Сейчас строится очень большая, помпезная и красивая мечеть. Мечеть должна иметь свой исторический облик, и мы можем украсить внутреннюю часть. Мы бы привезли сюда из Турции все необходимые культовые объекты", — сказал Кайя журналистам.



Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Сроки сдачи объекта — 2019 год. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.









Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

