Тайные опасности для здоровой глобальной экономики

На ежегодной встрече МВФ, которая состоится на следующей неделе, делегаты будут рассматривать уже знакомую картину глобальной экономики. В американской экономике все прекрасно. Пока единственный вопрос заключается в том, как быстро Федеральный резерв будет поднимать процентные ставки (в том, что он будет их поднимать, нет никаких сомнений). Два других крупных центробанка, такие как Банк Японии и Европейский центробанк, пойдут по этому пути медленнее. ЕЦБ намерен отменить политику количественного смягчения, а Банк Японии пока стоит на месте.



Между тем, формирующиеся рынки действуют в непростой окружающей среде, поскольку усиливающийся доллар и повышающиеся процентные ставки в США создают угрозу этим экономикам, зависящим от иностранного финансирования.



Но под этой благостной в целом поверхностью скрываются серьезные риски. И они накапливаются и усиливаются, как это было перед мировым финансовым кризисом в 2008 году. Угроза финансового кризиса присутствует постоянно, и при этом неважно, пойдет ли спад по уже хорошо известному пути, наступив в конце цикла повышения ставок ФРС. Прошлый хаос не всегда является хорошим ориентиром на будущее.



Длительные периоды сверхнизких процентных ставок были правильным курсом для центробанков. Но длительный период очень дешевых кредитов для финансовых институтов неизбежно создает опасность чрезмерного привлечения заемных средств и рискованных действий. Руководство ЕЦБ, включая его президента Марио Драги и главного экономиста Питера Праета, хором выражает свою озабоченность, предупреждая, что внебанковская финансовая система очень быстро разрослась, и в ней чрезмерно велика доля заемных средств.



Прает отмечает, что к сожалению, данных в этих областях довольно мало. Несмотря на многочисленные исследования и дебаты о макропруденциальном менеджменте, руководители отрасли признают, что им не хватает инструментов для уменьшения рисков в теневом банковском секторе, и он начинает наносить удары по реальной экономике. Сам МВФ довольно оптимистично оценивает эволюцию регулирования с 2008 года, но это не единодушная точка зрения. Велик риск того, что китайское долговое бремя в какой-то момент приведет к взрыву, и поэтому руководители не могут по-настоящему расслабиться.



Между тем, центробанки и министерства финансов имеют дело с более краткосрочными рисками, возникающими из экономического цикла, в частности, из-за повышенной доходности американских облигаций и укрепления доллара, что зачастую негативно отражается на формирующихся рынках. К счастью, признаков общего недомогания всего сектора довольно мало. Есть существенная дифференциация, но не между регионами, а между теми экономиками, которые допустили серьезные политические ошибки (Аргентина, Венесуэла, Турция), и теми, которые ошибок не допускали.



Исследования экономистов МВФ показывают, что качественная разница политических решений на формирующихся рынках существенно влияет на их способность справляться с потрясениями. На таких рынках справляться с падением валютных курсов проще таким странам как Чили и Польша, где укоренившиеся ожидания инфляции ведут к тому, что более слабые обменные курсы не вызывают существенных скачков цен. Труднее таким странам как Россия и Аргентина, где девальвация зачастую требует более жесткой внутренней кредитно-денежной политики.



Если не считать такие страны как Турция, мало кто из руководителей экономики в данный момент допускает вопиющие ошибки. Кредитно-денежная политика в передовых экономиках проводится примерно так, как и должна проводиться. Даже бестолковая торговая война Дональда Трампа пока еще не привела к серьезным макроэкономическим последствиям. Но в такой благостной на первый взгляд атмосфере таятся неизвестные риски. Если и когда наступит очередной кризис, реальной проблемой станут не ошибки реагирования на него, а отсутствие специальных инструментов для его предотвращения.

