Огнем охвачено не более 10% площади арсенала под Ичней - Генштаб

На складах боеприпасов под Ичней огнем охвачено не более 10% площади арсенала. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Родион Тимошенко, передает УНН.



“Трудно установить визуально точную реальную площадь пожара, но скажу, что пожаром охвачено не более 10% площади арсенала”, — сказал Р.Тимошенко.



По его словам, сейчас интенсивность взрывов уменьшилась — слышен один взрыв в течение 5 минут, что позволило запустить к очагу пожарный танк.



Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов.



Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство поблизости закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

