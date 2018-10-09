На арсенале под Ичней нет крупнокалиберных ракетных комплексов и артсистем – Генштаб

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области, где во вторник возник пожар, хранится преимущественно стрелковое оружие, там нет крупнокалиберных артиллерийских систем и ракетных комплексов, сообщает заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.



По его словам, что таких ракет как "Бук" и других больших ракетных комплексов на складах возле Ични нет. "Там в основном находится стрелковое оружие", - сказал Р.Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник.



Замначальника Генштаба добавил, что ориентировочно около 20% того, что находится на складах - это элементы боеприпасов.



По словам Р.Тимошенко, на данный момент интенсивность взрывов снизилась, в зоне чрезвычайного происшествия - сильная задымленность, которая усложняет разведку с помощью квадрокоптеров. "Потому проводится разведка непосредственно на местности. Туда выдвинулся пожарный танк и соответствующий экипаж, который непосредственно на местности будет видеть, что делать, какие причины и какие дальнейшие действия нужно сделать, чтобы завершить пожар", - сообщил замначальника Генштаба.



"По состоянию на 9:30 пожаром охвачено 5 хранилищ. В результате проведенных мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась", - рассказал он.



Также Р.Тимошенко сообщил, что информация о хранящемся на складах количестве боеприпасов является непубличной, но уточнил, что она отличается в 1,5-2 раза в меньшую сторону от озвученной ранее и опровергнутой информации о 88 тысячах тонн.



"Если вас интересует общий тоннаж, то эта информация закрыта, но приблизительно в полтора-два раза ошиблись корреспонденты, которые давали информацию", - заявил замначальника Генштаба ВСУ.



Ранее в Минобороны сообщили, что дополнительная потребность в финансировании министерства на 2018 год составляет 13,1 млрд грн, из них 152,5 млн грн по программе "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ".

