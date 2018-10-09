МИД КНР: Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы и внутреннюю политику США

Китайские власти не чувствуют ни малейшей потребности вмешиваться в американские выборы или какие-либо иные внутренние дела Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.



"Мы с самого начала ясно обозначили позицию Китая в отношении беспочвенных обвинений представителей американского руководства, утверждающих, что КНР якобы вмешивается во внутреннюю политику США, и даже в проводимые там [президентские] выборы. Это суждения, полностью лишенные каких-либо объективных оснований, с чем мы не можем смириться, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Нам неинтересно осуществлять какие-либо вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов, включая американские выборы".



Дипломат напомнил, что в ходе состоявшейся 8 октября в Пекине встречи министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Майкла Помпео об этом было вновь заявлено китайской стороной. "Представители руководства упомянули, что Пекин якобы влияет на выборы в Соединенных Штатах путем повышения пошлин на американские товары. Однако и здесь все очень понятно: с самого начала возникновения китайско- американских торговых трений мы предупреждали, что эскалация торговых войн не пойдет на пользу ни одной из сторон", - резюмировал Лу Кан.

