Ближайшие два дня в Украине по-прежнему будут теплыми

В ближайшие сутки, 10 октября, сухую и умеренно-теплую погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Беларусью, сообщает Укргидрометцентр. В среду в Украине - без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°; в южной части, Закарпатской и Донецкой областях ночью 6-11°, днем 18-23°. В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 23,7 градусов тепла в 1907 году, самая низкая ночью на отметке 1,8 градусов мороза в 1899 году.



В четверг, 11 октября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 12°; днем 15-20°, на юге и Закарпатье до 23°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

