Сенцов не прекращал голодовку - ямальский омбудсмен

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов, который удерживается в исправительной колонии в Лабытнангах (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) не прекращал голодовку. Об этом во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, передает УНН.



"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало.... Он… так и голодает", - сказал Сак.



Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное".



"В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак.



Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко что Сенцов прекратил голодовку.



Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

