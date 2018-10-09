Сенцов не прекращал голодовку - ямальский омбудсмен
Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов, который удерживается в исправительной колонии в Лабытнангах (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) не прекращал голодовку. Об этом во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, передает УНН.
"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало.... Он… так и голодает", - сказал Сак.
Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное".
"В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак.
Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко что Сенцов прекратил голодовку.
Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.