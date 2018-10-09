На внедрение системы фиксации правонарушений предлагают направлять 50% штрафов

В парламенте зарегистрирован проект закона 9180 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.



В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно перераспределения доходов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, общего фонда и специального фонда Государственного бюджета Украины.



"Так предполагается, что осуществление мероприятий Министерством внутренних дел и Национальной полицией по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме за счет 50 процентов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

