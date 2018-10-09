Беларусь инициировала запрет на использование пальмового масла в детском питании

Белорусская научная общественность выступила против использования пальмового масла при изготовлении детского питания. Об этом сообщает местное издание belnovosti.by, передает УНН.



Инициатива была обнародована 27 сентября заместителем генерального директора научно-практического центра (НПЦ) по продовольствию Национальной академии наук (НАН) Республики Беларусь Еленой Моргуновой.



По ее словам, через Государственный комитет по стандартизации РБ было направлено соответствующее обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).



"Сейчас проект внесения изменений в соответствующие документы находится на рассмотрении ЕЭК", – рассказала Е.Моргунова.



Напомним, по данным эксперта Алексея Дорошенка, украинские производители скрывают использование пальмового масла в продуктах питания. Чаще всего пальмовые жиры используют в молочной и кондитерской промышленности. Кроме того, пальмовое масло добавляют во многие продукты детского питания, в том числе в молочные смеси для младенцев.

