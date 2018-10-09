Взрывы на складах на Черниговщине не повлияли на транзит газа

Взрывы боеприпасов на территории Ични в Черниговской области не повлияли на транзит природного газа по территории Украины, сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".



"По состоянию на 11:00 ГТС работает в штатном режиме. В 30 км от места возникновения пожара, над которым было закрыто воздушное пространство, транзитные магистральные газопроводы "Укртрансгаза" не проходят", - говорится в сообщении.



В компании отмечают, что для контроля за развитием чрезвычайной ситуации организованы дополнительные посты мониторинга на объектах газотранспортной инфраструктуры в регионе.



В то же время, ПАО "Черниговгаз" приостановило газоснабжение в опасной зоне. По предварительным данным, из-за вибрации, вызванной мощными взрывами, ночью на главном ГРП "Ичня" сработал запорный клапан, в результате чего в автоматическом режиме приостановилось газоснабжения в г.Ичня и с.Гмирянцы.



После этого "Черниговгаз" принял решение приостановить газоподачу в населенные пункты от ГРС "Ичня" и произвести частичную остановку от ГРС "Лосиновка" и ГРС "Малая девица", которые также попадают в опасную 15 км зону.



"После перекрытия задвижек газ все равно остался в коммуникациях и любой участок газопровода может стать центром опасности", - отмечают в облгазе.



В настоящее время силами аварийно-диспетчерской службы "Черниговгаз" прекращено распределение газа жителям 11 населенных пунктов в Ичнянском и Прилуцком районах, в результате без газа остается 5515 домохозяйств.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

