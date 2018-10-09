Вакцины от гриппа в ближайшее время появятся в аптеках Украины – Минздрав

Иммунобиологические препараты для профилактики гриппа в количестве 350 тыс. доз в ближайшее время поступят в аптечные учреждения, сообщило Министерство здравоохранения Украины.



В ведомстве также уточнили, что стоимость вакцины, которая не входит в календарь обязательных прививок, а соответственно, не финансируется из госбюджета, в аптеках будет составлять от 200 грн до 300 грн.



"Украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 грн до 300 грн", - отмечается в сообщении.



Вакцина также может быть приобретена за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска – медработников, учителей, детей до пяти лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями. Минздрав рекомендует местным властям и предприятиям обеспечить вакцинацию граждан из групп риска.



По данным министерства, ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых - заболевания гриппом и ОРВИ. В прошлом эпидемиологическом сезоне в Украине было зафиксировано семь летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит от гриппа.



Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в новом эпидсезоне в Украине будут, вероятно, циркулировать штаммы вируса гриппа A/Michigan, A/Singapore, B/Colorado.

