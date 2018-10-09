Грицак рассказал, как планировали захватить юг Украины

В апреле 2015 года сепаратисты планировали захватить юг Одесской области и провозгласить "Бессарабскую народную республику". Об этом в рамках выступления на Ukrainian week in London заявил глава СБУ Василий Грицак.



По его словам, для этого им нужно было взорвать мосты через Днестр и Днестровский лиман.



"Подорвав эти два моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины, и затем с территории Приднестровья должны были зайти так называемые "зеленые человечки", - говорит Грицак.



Дальше, по его словам, планировалось развить наступление в направлении Молдовы, Румынии и так далее. "Мы поломали эти планы", - заявил глава СБУ.



По его словам, в апреле 2015 года СБУ перебросила в этот район своих бойцов, которые сделали 700 километровый марш из Краматорска в Одессу, чтобы провести одновременно большое количество обысков, задержаний и изъятия взрывчатки.



Лидером "Бессарабской народного совета", по словам Грицака, должен был стать действующий народный депутат. При этом имени его он не назвал.

