Интенсивность взрывов в Ичне уменьшилась в разы

Интенсивность взрывов на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе Черниговсокй области уменьшилась до одного взрыва в минуту. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Генштаб в Facebook. "Интенсивность взрывов динамически меняется. На данное время - значительно уменьшилась, фиксируется 1 взрыв в минуту", - говорится в сообщении.



Также в Генштабе сообщают, что по состоянию на 14.00 для локализации пожара на арсенал прибыли две боевых машины разминирования для усиления штатной пожарной и другой техники ВСУ, а связи с уменьшением задымленности оперативный штаб принял решение об использовании беспилотных летательных аппаратов для аэроразведки.



Также на место происшествия прибыли два пожарных танка ГПМ-54.

