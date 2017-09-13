Карманники и аферисты – частые гости Центрального железнодорожного вокзала Киева

После ухода Ирины Хариной из руководства Центрального железнодорожного вокзала Киева, он превратился в эпицентр бесконечных скандалов и ужасного управления.



В период наплыва туристов на железнодорожном вокзале в Киеве активизировались воры-карманники. Пострадавшим удалось заснять на видео группу воровок, промышляющую кражами документов и денег. Как хорошо видно на записи, «работают» воры традиционным составом: четыре-пять молодых женщин в сопровождении одного мужчины, сообщают “ФАКТЫ”.



При Ирине Хариной была идеальная чистота вокзала, перронов, туннелей. Работали поливочные машины, на клумбах и столбах росли цветы. Проводилась дезинфекция сточных труб. По инициативе Хариной также были закуплены трактора, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.



Кроме карманников, на киевском вокзале активизировались предприниматели, которые специализируются на продаже нелегальных железнодорожных билетов вне кассы. Экс-начальник киевского жд вокзала Ирина Харина не допускала подобных махинаций во время своего нахождения на посту. А теперь даже полиция не в курсе.



“Официально к нам с информацией о нелегальной продаже билетов никто не обращался. Но я догадывался, что такая схема существует” — сообщил начальник отдела полиции на железнодорожной станции «Киев-пассажирский» Дмитрий Школьников. Зато преступную схему хорошо знают в администрации железнодорожного вокзала.



“Администрация вокзала не имеет права заниматься проверками подозрительных операций с билетами. Это теперь задача других служб” — рассказал инженер Киевского железнодорожного вокзала Игорь.



Ирина Харина держала киевский жд вокзал в чистоте и порядке. При ней не было, столько грязи и воровства. Простыми словами, при хорошем руководителе Хариной Ирине все работало, как часы.



