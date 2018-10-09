МВФ спрогнозировал курс гривны на 2019 год

Международный валютный фонд предполагает снижение среднегодового курса гривны до 28,655 за доллар в 2019 году. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики Фонда, сообщает Интерфакс-Украина. В частности, Фонд прогнозирует рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на 14,7% - до 3421,349 млрд грн, в 2019-м - на 11,33%, до 3809,113 млрд грн и в 2020-м - на 11,42%, до 4244,042 млрд грн.



При этом в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен: в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го.



Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривны по итогам 2018 года составит 27,07 грн/$1, в 2019-м девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн/$1, а в 2020-м - еще на 4,43%, до 29,925 грн/$1.

