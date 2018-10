Мишкин получил "Героя России" за операцию в Крыму или побег Януковича - расследователи

Фигурант дела об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицер ГРУ Александр Мишкин, которого ранее СМИ называли Александром Петровым, в 2014 году получил звание Героя России, сообщили журналисты Bellingcat на брифинге.



"В 2014 стал героем Российской Федерации, как и Чепига (Анатолий Чепига - ИФ), - сообщает телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на брифинг.



А.Мишкин, по данным журналистов, окончил военную академию в 2003 году. В совместном расследовании Bellingcat и The Insider указано, что речь идет о Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Журналисты утверждают, что А.Мишкин специализировался на психологии людей, служащих на подводных лодках.



В ГРУ, по данным журналистов, А.Мишкин попал до 2003 года, работать под прикрытием начал в 2011-2013 годах.



Bellingcat в понедельник направил в родной поселок А.Мишкина Лойгу журналиста, который пообщался с семью местными жителями. Те рассказали, что А.Мишкин обучался в военном учебном заведении и получал высокую награду.



Брифинг прошел в здании палаты общин Великобритании под руководством депутата-консерватора Боба Сили. На мероприятии выступили основатель Bellingcat Элиот Хиггинс и журналист Христо Гроздев, отмечает телеканал.



После брифинга Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором рассказали подробности жизни А.Мишкина. Так, расследователи узнали, что в селе Лойга, где родился А.Мишкин, проживает его бабушка Нина Федоровна, бывший врач.



Вместе с тем журналист Bellingcat утверждает, что не смог поговорить с бабушкой А.Мишкина, так как она за три дня до этого уехала из Лойги, вероятно, чтобы посетить родителей А.Мишкина.



Жители Лойги полагают, что присвоение А.Мишкину ордена Героя России связано с операцией РФ в Крыму в 2014 году или с побегом из Украины Виктора Януковича.



В расследовании The Insider и Bellingcat также говорится, что осенью 2014 года, А.Мишкин получил от государства квартиру, рыночная стоимость которой, по данным журналистов, составляет 24 млн рублей.



Журналисты в новой публикации также рассказали, каким образом им удалось связать имя А.Мишкина с Александром Петровым, которого в Великобритании подозревают в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Так, журналисты использовали для поиска имя А.Петрова, его дату рождения и информацию о месте получения предыдущего паспорта. Затем, найдя данные об А.Мишкине, журналисты обнаружили его номер телефона и данные о страховании автомобиля. Машина, принадлежавшая А.Мишкину, была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а затем, как утверждают The Insider и Bellingcat перешла во владение человеку, зарегистрированному по адресу Хорошевское шоссе 76. Затем журналисты стали опрашивать выпускников академии, где, по их данным учился, А.Мишкин для получения дополнительной информации.



В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.



Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.



Ранее интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова, по версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.



13 сентября А.Петров и Р.Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями.