Российские тюремщики утверждают, что Сенцов прекратил голодовку

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку и ест обычную еду, сообщает «Медиазона».



«Он сегодня покушал. И завтрак, и каша, и уже даже сегодня пообедал: и бульончик, и курочку», — сказал Максименко. По его словам, после прекращения голодовки Сенцов якобы поправился на 1,8 килограмма.



Максименко добавил, что уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, заявивший, что Сенцов якобы продолжает голодовку, в последнее время не бывал в ИК-8, где находится заключенный.



В свою очередь адвока Сенцова Дмитрий Динзе сказал «Медиазоне», что ему ничего не известно о продолжении голодовки украинского режиссера.



«Странная ситуация», — прокомментировал Динзе слова Сака. Динзе подтвердил, что 5 октября Сенцов решил прекратить голодовку и с тех пор не поступало никакой информации о том, что он изменил свое решение.



Сенцов, по словам Динзе, пока даже не запланировал новую встречу с адвокатом из-за длительного периода выхода из голодовки.



Ранее уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак заявил, что Сенцов не прекращал голодовку.

