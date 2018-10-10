Вышел трейлер финала "Карточного домика"

В сети появился официальный трейлер шестого сезона сериала Карточный домик. В нем рассказано о финале телевизионного шоу. Видео появилось на официальном канале компании в YouTube.



Заключительный сезон Карточного домика выйдет 2 ноября 2018 года. После ухода из сериала Кевина Спейси, центральное место в картине занял персонаж Робин Райт Клэр Андервуд. Из ролика понято, что теперь ее будут называть мадам президент.





