Обратить вспять болезнь Альцгеймера возможно

Снижение качества памяти и даже потеря воспоминаний - характерный признак болезни Альцгеймера, отмечает "Hi-News.RU". И недавно ученые - группа экспертов из отдела молекулярной биологии и генетики Центра перспективных научных исследований им. Джавахарлала Неру - смогли полностью восстановить у лабораторных мышей с аналогом болезни Альцгеймера долговременную память и разорванные нейронные связи в головном мозге.



Секрет в молекуле, активирующей в головном мозге ферменты, ацетилтрансферазу гистона СВР и р300, отвечающие за формирование нейронных связей. Она же позволяла появляться новым нейронам в голове. Плюс, ученые активировали 81 ген, чья экспрессия была подавлена. Уникальность метода заключается в том, что молекула позволяет восстановить головной мозг, даже на поздних стадиях развития недуга.



Если и не полностью вылечить, то затормозить развитие болезни Альцгеймера молекуле под силу, убеждены неврологи. В рамках эксперимента с грызунами, введение молекулы избавляло грызунов от признаков прогрессирующего поражения мозга.

