Месси будет сотрудничать с Cirque du Soleil

Форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси будет сотрудничать с Cirque du Soleil.



Канадская компания Cirque du Soleil ("Цирк солнца" – фр.) известна во всем мире своими представлениями, которые сочетают в себе жанры театра, хореографии, акробатики и цирка. Об этом сообщает tribuna.com со ссылкой на As.



В следующем году Cirque du Soleil будет готовить новое шоу, которое будет посвящено жизни звездного футболиста Лионеля Месси.



Месси опубликовал в своем instagram видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil набивает ногами мячик, похожий на нос клоуна.



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Новое шоу расскажет о жизни Лионеля Месси с момента, когда он в юном возрасте переехал из Росарио в Барселону, до того, как он стал одним из сильнейших игроков в истории футбола.

