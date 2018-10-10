В "Укрзализныце" придумали, как бороться с дефицитом билетов

В "Укрзализныце" разрабатывают систему, в которой пассажиры смогут отслеживать появление билетов на поезда, которые ранее были раскуплены или забронированы. Об этом рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, сообщает Дело.



Предполагается, что клиент зарегистрируется в списке ожидания и выберет нужный поезд. Если в продаже появится свободный билет, пассажиру придёт соответствующее уведомление. При этом пользователи так называемого waiting list получат первоочередное право приобретения дефицитного билета.



"Когда появится свободный билет - кто-то передумал ехать и сдал свой билет - то он не попадет в общую систему продажи, а сначала проходит через "решето" waiting list. Если билет "не нашел" своего покупателя в waiting list, тогда он уйдет в общие продажи", - пояснил Красноштан.



На вопрос, когда будет введена такая система, чиновник отметил, что пока о сроках сказать сложно. Однако заверил, что такая система окончательно закроет вопрос с перекупщиками.

