Украина заявила в ООН, что Россия размещает ядерное оружие в Крыму

Делегация Украины на общих дебатах Первого комитета ГА ООН заявила о прогрессивной милитаризации оккупированного Россией Крыма и размещения РФ ядерного оружия во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства Украины в ООН.



"Наряду с постоянными интенсивными боевыми действиями в районе Донбасса, которые проводят российско-террористические силы, Россия продолжает усиливать нашу обеспокоенность прогрессивной милитаризацией Крыма", - говорится в заявлении.



Украинская делегация сообщила, что такие вредные и насильственные действия позволяют России активизировать использование и расширить площадь использования военных кораблей и военных самолетов не только в Черноморском регионе, но и во всем Средиземноморском бассейне и за его пределами.



"Российские военные базы во временной оккупированной украинской Автономной Республике Крым широко используются в качестве штаба для российских войск, воюющих в Сирии. Мы продолжаем получать тревожные сообщения о том, что Россия размещает ядерное оружие во временно оккупированном Крыму и восстанавливает соответствующую инфраструктуру", - сказано в заявлении.



По словам украинской стороны, такие действия вместе с обычным наращиванием военной силы на полуострове серьезно подрывают международное право, мир и безопасность.

