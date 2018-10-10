Мэром Еревана стал комик

Армянский актер, комик и шоумен Айк Марутян вступил в должность мэра столицы Армении Еревана. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Sputnik Армения.



Отмечено, что утром 10 октября состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин армянской столицы. На нем в свой первый рабочий день выступил и новый мэр Еревана.



"Есть историческая возможность воплотить в жизнь мечты всех ереванцев. Мы сделаем так, чтобы наши граждане улыбались каждую минуту, секунду, каждый день", - пообещал Марутян.



При этом он призвал всех членов совета, независимо от партийной принадлежности, работать вместе.



Предполагается, что инаугурация Марутян пройдет 13 октября.

