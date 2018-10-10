В Украине в ближайшие дни будет прохладно утром и тепло днем

В Украине в четверг, 11 октября, погоду будет формировать антициклон с центром в Беларуси – будет прохладно утром и тепло днем, без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Так, в четверг ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°, в южной части и на Закарпатье ночью 5-11°, днем 19-24°.



В Киеве в четверг, 11 октября, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 октября самая высокая температура днем была +24,9° в 1935 году, самая низкая ночью -5,8° в 1898 году.



В Украине в пятницу, 12 октября, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-12 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 12°; днем 14-19°, на юге и Закарпатье до 22°.



В Киеве 12 октября без осадков. Ветер восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

