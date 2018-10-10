Британия обещает России новые санкции после Brexit

Британия намерена ввести дополнительные санкции против Российской Федерации после выхода страны из Евросоюза в марте 2019 года.



Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании Томас Тугенхат во время встречи в Лондоне с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.



"Более жесткий санкционный режим станет реальностью после выхода страны из ЕС в марте 2019 года, поскольку сейчас невозможно ввести двусторонние санкции. Ваша безопасность - это наша безопасность", - сказал Тугенхат.



Он отметил, что опыт Украины в противодействии гибридным атакам является чрезвычайно ценным для Великобритании. Стороны договорились усилить сотрудничество по выявлению и противодействию дезинформации.



Еще один участник встречи председатель Комитета по вопросам обороны Палаты общин парламента Великобритании Джулиан Льюис, в свою очередь, заявил, что Великобритания будет всячески способствовать обеспечению мира на оккупированных территориях Донбасса и восстановлению территориальной целостности Украины.



Парламентарии заверили, что Украина имеет значительную поддержку в британском парламенте и согласились, что необходимо продолжать активный диалог с представителями других государств ЕС относительно агрессивной политики России, в частности, в контексте противодействия строительству "Северного потока-2".

