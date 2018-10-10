Ответ Петрову и Баширову: соцсети обсуждают голубые борды с Гнапом и Левочкиным

В социальных сетях обсуждают появление на улицах Киева наружной рекламы с изображением Дмитрия Гнапа и Сергея Левочкина. Бывший журналист, который заявил про выдвижение в президенты на выборах 2019 года, стоит в обнимку с экс-главой Администрации президента Януковича.

Борды, визуализированные в голубых тонах, озаглавлены надписями «Партия лидеров» и «Вместе! Против коррупции!».

Первым об их появлении сообщил паблик «Киев автомобильный», прокомментировав неожиданный симбиоз Гнапа и Левочкина: «Вместо рекламы о новых правилах парковки и контроля скорости…».

«Наружка» не осталась незамеченной и у блогеров. Так, Елена Монова предположила, что Дмитрия Гнапа и Сергея Левочкина кто-то «сильно любит»: «Я старая слепая лошадь, залипла на альтернативном прочтении слова «лідери», а второго персонажа сослепу не разглядела. Похоже, к Гнапу приклеили Левочкина в пару. Любит кто-то его сильно, видимо».

То, что это не фотошоп, подтверждает пользователь Facebook Виктор Морозов:

Эпатаж пришелся по душе украинцам, которые не жалеют креатив в комментариях.

Пользователи Facebook Юлия Егорова и Ольга Легова хвалят работу дизайнера с отсылкой к голубой айдентике:

Наталия Алекс идет дальше, предполагая, что Украина таки нашла чем (и кем) ответить «туристам Солсбери»:

И кто-то с ней соглашается:

Ольга Короткова просит читать не только слова, но и смыслы:

А некоторые украинцы, увидев Гнапа и Левочкина вместе, даже запутались в лайках:

Кроме бордов, пользователи соцсетей обращают внимание на сайт «Партии лидеров».

Сайт состоит из нескольких разделов про идеологию, помощь и отчеты. Также там приведена цитата от имени Сергея Левочкина, который считает, что во втором туре от южного востока будет один кандидат – как раз Дмитрий Гнап.

Ни Дмитрий Гнап, ни Сергей Левочкин пока никак не прокомментировали рекламную кампанию с использованием их изображений.