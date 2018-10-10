Wizz Air ужесточит правила провоза ручной клади

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 1 ноября 2018 года изменит политику бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включена в билет.



Об этом сообщает avianews.com.



"Новая политика предусматривает, что пассажиры, не купившие приоритетную посадку, смогут взять на борт только небольшой предмет с габаритами до 40х30х20см. В случае, если путешественник возьмет с собой сумку большего размера, ее необходимо будет за деньги сдавать в багаж", - говорится в публикации.



Сейчас пассажир без приоритетной посадки с ручной кладью с размерами до 55х40х23 см должен сдавать ее в багаж, однако плата за это не взимается.



Путешественники, купившие приоритетную посадку, после вступления в силу новых правил, по-прежнему смогут брать в салон самолета один основной предмет с габаритами до 55х40х23 см и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.

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Одновременно с анонсированием новых правил Wizz Air ввел новую норму платного провоза багажа 10 кг с ценой перевозки от 7 евро.



В качестве компенсации за неудобства пассажирам, которые успели купить билеты до 10 октября на рейсы после 1 ноября и не оплатили услугу приоритетной посадки, Wizz Air бесплатно добавит в бронирования бесплатную перевозку 10 кг багажа. Пассажирам, которые оплатили перевозку багажа по аналогичным бронированиям, бесплатно добавят в билет приоритетную посадку.



Новые правила в Wizz Air анонсировали спустя несколько недель после того, как аналогичные правила ввел другой лоукост — Ryanair. Оба авиаперевозчика аргументировали изменение политики необходимостью уменьшить задержки рейсов, связанные с обработкой ручной клади.



