ФГВФЛ должен вкладчикам около 3 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ждет обращения за компенсацией от физических лиц на общую сумму около 3 миллиардов гривен. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик во время экспертной дискуссии, передает корреспондент УНН.



"Стадия активных выплат позади. С этой непростой задачей Фонд справился. Осталось вернуть около 3 млрд грн. Ждем и очень просим вкладчиков за ними все-таки обратиться. Сделайте нам такую ​​радость и себе удовольствие - получить эти средства", - отметил чиновник.



По его словам, всего в результате ликвидации банков в течение 2014-2017 гг. ФГВФЛ выплатил 88,3 млрд грн почти 2 млн вкладчиков. Пик выплат пришелся на 2015 год, когда Фонд выплатил около 50 млрд грн



При этом он отметил, что для возвращения вкладов в период интенсивных выплат ФГВФЛ привлекал заимствования в Нацбанке - более 20 млрд грн, и у Минфина - почти 60 млрд грн.

