Роналду считает, что за его обвинениями в изнасиловании стоит "Реал"

Португальский футболист Кришитану Роналду убежден, что кампанию с его обвинениями в изнасиловании, организовал "Реал".



Об этом заявил журналист Танкреди Палмери, сообщает Tuttomercatoweb.



Палмери, ссылаясь на источник близкий к игроку, утверждает, что португалец уверен, что "Реал" и лично президент мадридского клуба Флорентино Перес заказали против него кампанию.



33-летний футболист считает, что именно "Реал" повлиял на решение УЕФА не вручать ему награду лучшему игроку сезона-2017/18. В ответ Роналду решил объявить бойкот Лиге наций и решил не играть за сборную Португалии до конца 2018 года.



Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В сентябре 2018 года женщина дала новые показания, после чего полиция возобновила расследование по делу Криштиану Роналду.



Из-за скандала вокруг Кришитану Роналду от сотрудничества с ним могут отказаться спонсоры.

Адвокат Лесли Стовелл заявила о существовании еще трех женщин, которые обвиняют футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.

