За 2,5 года суда над Ефремовым обвинение не предоставило никаких доказательств вины - адвокаты

Адвокаты главы фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова утверждают, что за 2,5 года процесса над их подзащитным и допроса 80 свидетелей стороны обвинения Старобельскому суду Луганской области не были предоставлены доказательства его вины.



"За 2,5 года не было ни одного видео, ни одного материала, подтверждающего, что Ефремов к чему-то призывает, что он платит деньги террористам, что он причастен к какой-либо незаконной деятельности. За этот период мы не получили ни одного видео, ни одного письменного доказательства, которое доказывало бы вину политика Ефремова", - сказал на пресс-конференции во вторник в Киеве адвокат Андрей Смирнов.



По его словам, в ходе процессе сторона обвинения дополнительно заявила двух свидетелей: это секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. "Суд назначил даты их допроса на ближайшее время. Но мы уверены, что эти люди не откроют что-то новое, ничего существенного, что бы повлияло на ход дела, мы не услышим", - отметил А.Смирнов.



Его коллега Александр Мельников подчеркнул, что ни один из допрошенных свидетелей обвинения, включая "самых явных недоброжелателей, абсолютно враждебно относящихся к Александру Ефремову", "не уличает его буквально ни в чем". "Других каких-либо доказательств во всех материалах этого дела, составляющего 17 томов, до сегодняшнего дня не обнаружено", - указал он.



А.Мельников также отметил, что подозревавший в создании террористической "ЛНР" и частично признавший свою вину свидетель Сергей Корсунский сообщил в суде, что он и ныне покойный лидер луганских боевиков в 2014 году Валерий Болотов никогда не были знакомы с А.Ефремовым, а работал В.Болотов у С.Корсунского.



Кроме того, адвокаты А.Ефремова утверждают, что когда митингующие в Луганске 6 апреля 2014 года требовали освободить задержанных сотрудниками СБУ боевиков, то "освободил этих людей и доставил" к зданию управления СБУ в Луганской области тогдашний начальник Управления МВД Украины в Луганской области Владимир Гуславский.



Защита А.Ефремова указывает, что в свое время В.Гуславского назначал на эту должность и нынешний генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко (В.Гуславский возглавлял МВД Луганской области с января 2006 по январь 2007 года, а также с декабря 2007 до марта 2010 года).



Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".



А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.



Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.



Старобельский суд рассматривает дело А.Ефремова по существу с февраля 2017 года.

