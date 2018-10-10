Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья

Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья

Гонконг, пытающийся решить проблему острой нехватки жилья, планирует создать искусственные острова для строительства в дальнейшем домов на их территории.

Искусственные острова площадью 688 гектаров расположатся к востоку от острова Лантау, самого крупного на территории Гонконга, объявила в среду глава гонконгского правительства Кэрри Лэм. В будущем здесь будут построены от 260 тыс. до 400 тыс. домов для размещения до 1,1 млн человек, что соответствует 15% населения Гонконга, сообщает издание China Knowledge.

Власти страны намерены отдать 70% новых домов под социальное жилье.

Работы по созданию островов стартуют в 2025 году, а к 2032 году жители Гонконга смогут начать перемещение в новые дома.

К.Лэм в среду также объявила о ряде других мер, призванных увеличить предложение жилой недвижимости в Гонконге. Среди этих мер - запуск проектов строительства жилья на частных землях сельскохозяйственного назначения, освоение которых ранее блокировалось властями.

Гонконгский рынок жилой недвижимости, по данным Demographia, является наименее доступным в мире в течение последних восьми лет.