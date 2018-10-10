На «Интере» рассказали, как телеканал отметит день рождения

20 октября телеканалу «Интер» исполняется 22 года. «В этот день 22 года назад появился канал, ставший сейчас уже общественным явлением – вопреки или благодаря обстоятельствам, которые возникли в нашей стране в последние несколько лет. Мы очень точно понимаем наших зрителей. И стараемся им дать то, что в первую очередь им нужно, – основному ядру зрителей «Инетра». У нас достаточно постоянная лояльная аудитория. Она нас любит, она прощает нам какие-то наши слабости, и в любые времена эта аудитория с нами. Мы не должны ее предавать – вот это основное», – рассказала в интервью Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group.



Когда разрабатывалась концепция концерта ко дню рождения телеканала, идея родилась мгновенно. «Нужно посвятить его миллионам зрителей, благодаря которым мы являемся тем «Интером», который они любят. Наши зрители – наша самая большая ценность, и мы хотим это выразить концертом, который будет в эфире 20 октября в 20:30 – «Интер». Один на всех. Миллионам наших зрителей посвящается», – рассказала Анна Безлюдная.



Она отметила, что интерес к концертам на «Интере» не ослабевает, и их всегда смотрит многомиллионная аудитория. «Каждый наш большой концерт – это законченное, абсолютно целостное музыкально-драматическое произведение. Там важно каждое слово, каждый кадр, решение каждого номера. Важны люди в зале, их реакция, атмосфера. Человек переживает всю гамму чувств, все эмоции, которые мы пытаемся вложить и передать в наших концертах – к 9 Мая, ко Дню рождения Украины, ко Дню рождения «Инетра». Человек, условно говоря, за 2-3 часа возвращается в какое-то свое прошлое, в свои забытые мысли, в состояния, которые он ранее переживал, или более остро чувствует то, что его волнует сейчас. Он находит ответы, поддержку, точку опоры», – сказала Анна Безлюдная.



Руководитель Inter Media Group добавила, что зрители постоянно благодарят телеканал за концерты. «Основные слова, которые нам пишут, – это «спасибо за поддержку». Слово «поддержка» звучит чаще всего. Поэтому я очень точно понимаю, чего людям сейчас не хватает, – мне не хватает того же. И когда я вижу реакцию на наш концерт, вижу реакцию в зале или в комментариях, или потом в цифрах, конечно же, вижу масштаб того, что удалось достичь, это дает мне в ответ огромную поддержку. Такой круг, когда все становятся спиной друг к другу. И никто этот круг пробить не может. Вот в чем наша сила. Наша и нашего зрителя», – сказала Анна Безлюдная.



Поздравлять зрителей с Днем рождения телеканала «Интер» в праздничном концерте 20 октября в 20:30 будут Ирина Билык, Таисия Повалий, Олег Винник, Ани Лорак, Loboda, Виталий Козловский, Мила Нитич, Alekseev, Наталья Гордиенко, Влад Сытник, Наталья Валевская, Владимир Гришко, Артем Позняк, Вадим Олейник, Иван Березовский, группы «Авиатор», «Братья Карамазовы», Open Kids, «Анна-Мария», трио «Парадиз».

