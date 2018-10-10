Украина попала в ТОП-25 антирейтинга по смертности от самоубийств

Украина входит в ТОП-25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие самоубийства.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



“Показатель смертности от самоубийства в Украине - 15,3 на 100 тысяч населения в 2017 году - превышает аналогичные показатели в большинстве европейских стран. Хотя этот уровень снизился с 2005 года (когда было 22,6 смертельных случаев в результате самоповреждения на 100 тысяч населения), Украина все еще находится в числе первых 25 стран мира по этому показателю”, - подчеркнули в Минздраве.



Как сообщал Укринформ, в среду 10 октября 2018 года в Великобритании назначен министр по профилактике суицидам.



