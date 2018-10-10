Парубий подписал закон о приветствии "Слава в Украине" в армии

Спикер парламента Андрей Парубий сегодня, 10 октября, подписал закон о введении нового приветствия в украинской армии "Слава Украине".



Об этом Парубий написал в Twitter. Теперь закон должны предать на подпись президенту.



Напомним, по закону в строевом уставе ВСУ предусмотрено приветствие "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!". Изменения коснутся лишь ритуала получения личным составом военной части боевого флага и приветствия военнослужащих, пребывающих в строю. Во всех других случаях военное приветствие не меняется. Однако стоит отметить, что предусматривается возможность обращаться к старшему по званию не только "товарищ", но и "пан".

