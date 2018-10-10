Украинцам разрешили устанавливать индивидуальные счетчики тепла в старых домах

Кабинет министров Украины сегодня принял постановление "Об утверждении Порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов - распределителей тепловой энергии". Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера.

По словам Зубко, ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, которое употребляло все здание, и по коммерческому домовому узлу сумма делилась пропорционально площади на всех, и все платили одинаково.



"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа. Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений в соответствии с площади их квартиры. Это европейская практика", - пояснил он.



Вице-премьер также отметил, что для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителями многоквартирного дома.



Он добавил, что оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей - владельцев квартиры.