Кабмин одобрил создание нового отряда пограничников
В Украине будет создан новый пограничный отряд. Такое решение приняло правительство страны на заседании в среду, 10 октября, сообщает УНИАН.
"Кабинет министров Украины одобрил создание бюджетного учреждения Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение было принято безобсуждения.
Новый Шосткинский пограничный отряд будет действовать в Сумской области на границе с Россией.
Источник: УНИАН
17:14