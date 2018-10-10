Кабмин одобрил создание нового отряда пограничников

В Украине будет создан новый пограничный отряд. Такое решение приняло правительство страны на заседании в среду, 10 октября, сообщает УНИАН.



"Кабинет министров Украины одобрил создание бюджетного учреждения Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)", – говорится в сообщении.



Отмечается, что это решение было принято безобсуждения.



Новый Шосткинский пограничный отряд будет действовать в Сумской области на границе с Россией.

