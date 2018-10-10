Трамп пошутил про свой возможный импичмент

Президент США Дональд Трамп во время поездки в штат Айова пошутил над своим импичментом, передает американский телеканал ABC News.



Трамп обвинил демократов в том, что они уже пытаются свергнуть Бретта Кавано, которого утвердили на пост Верховного судьи.



«На прошлой неделе они [демократы] говорили про импичмент [Кавано], ради чего?», — спросил публику Трамп.



После этого американский президент с иронией добавил: «И кроме того, я должен идти первым, так? Несмотря на то, что мы не сделали ничего плохого, кроме как того, что создали одну из величайших экономик в истории нашей страны».



Ранее в отношении Кавано, кандидатуру которого выдвинул Трамп, разгорелся сексуальный скандал. Его обвиняли в насилии 36-летней давности, которое Кавано отрицает.

