Привычные продукты питания скрывают настоящий канцероген

Многие обработанные продукты содержат опасное соединение. Специалисты предупреждают в отношении вещества Е129. Оно известно также как "очаровательный красный" или Red 40. Данная добавка выступает в роли усилителя вкуса, передает "Утро.RU".



При добавлении Е129 продукт становится более сладким. Одновременно с этим он повышает риск ряда заболеваний, включая онкологические недуги. Эти выводы ученые сделали в ходе исследования, целью которого было установить реакцию людей на добавки. Итог - пищевые добавки красного цвета наносят непоправимый вред здоровью.



Известно: Е129 получается в результате нефтепереработки. Этот канцероген можно найти в газировке, мармеладе, тортах, желе, сухих завтраках. С данной точки зрения, небезопасно и ягодное мороженое, заявляют ученые. У некоторых Е129 провоцирует аллергию, гиперактивность, неврозы и даже рак.

