Ахметов: прошлый сезон был одним из лучших в истории "Шахтера"

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов подвел итоги сезона 2017-2018 годов, который назвал одним из лучших в истории клуба.



"Успешный сезон – это яркие победы и трофеи, это красивая игра, это уважение и аплодисменты болельщиков. Сезон-2017/18 я считаю одним из лучших в истории "Шахтера". Второй раз подряд команда выиграла чемпионат и Кубок Украины, второй раз подряд сделала "золотой дубль", добавив к нему победу в Суперкубке. Три трофея за один год – это, безусловно, прекрасный результат", - говорится в его обращении, опубликованном в отчете клуба за сезон 2017-2018 годов.



Р.Ахметов подчеркнул, что "Шахтер" показал сильный европейский футбол и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорд" – все говорили, что нам выпала "группа смерти". Но мы выиграли четыре матча у этих команд и провели два достойных поединка в 1/8 финала с "Ромой". Команда заслужила своей игрой огромное уважение и признание", - отметил он.



Президент "Шахтера" убежден, что у команды есть огромный потенциал и с каждым годом она становится только сильнее. "У нас сильные игроки, сильный тренер и лучшие в мире болельщики. Уверен, мы продолжим показывать красивый футбол, мы продолжим выигрывать и держать в руках трофеи. Амбиции клуба неизменны: золотые медали, Лига чемпионов и аплодисменты наших болельщиков", - заявил Р.Ахметов.

