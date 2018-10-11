Одесскую пиццерию оштрафовали на 100 тысяч из-за Монатика

Одесские пиццерии оштрафовали из-за песен Монатика и Солохи. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской лиги авторских и смежных прав, пишет Вгороде в четверг, 11 октября.



Так, в конце сентября хозяйственный суд Одесской области вынес решения о взыскании компенсаций за нарушение имущественных авторских прав с Capital Grill House, Casa Italia и Белла Италия. Общая сумма штрафа составила 104 тысячи гривен. Также в суде рассматриваются иски к пиццериям Итальянский квартал и ресторану Венеция.



"Судебные иски были поданы Организацией коллективного управления авторскими и смежными правами в интересах ООО Бест Мьюзи, ООО Уорнер Мьюзик Украина и ООО Мировая музыка о выплате компенсации за нарушение имущественных авторских прав. Представители ОКУАСП зафиксировали использование музыки в заведениях Итальянского квартал. В частности, было зафиксировано звучание песен Кружит (MONATIK), Булочка (Солоха), МАМА (Jonas Blue Feat. William Singe) и других", - указано в сообщении.



Во время судебных разбирательств ответчики не предоставили доказательств получения лицензии, которая дает право на публичное исполнение этих музыкальных произведений и подтверждений выплаты роялти. На основании этого суд вынес решения о взыскании штрафов.



"Несмотря на немалые суммы штрафов, музыка в ресторанах и пиццериях Итальянского квартала все еще используется без лицензии и выплаты роялти. Поэтому юристы ОКУАСП готовят новые иски к уже оштрафованным заведениям, и будут добиваться значительно больших сумм компенсаций за нарушение норм закона Украины Об авторском праве и смежных правах", - сообщили в пресс-службе.

