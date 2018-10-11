В ближайшие дни погода в Украине не изменится

В ближайшие сутки, 12 октября, синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: в поле высокого атмосферного давления сохранится сухая и умеренно-теплая погода, без осадков, сообщает Укргидрометцетр. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях 1-6° тепла, днем 14-19°, на юге страны и Закарпатье - до 22°.



В Киеве - без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 24,8 градусов тепла в 1907 году, а самая низкая - ночью на отметке 4,9 градусов мороза в 1898 году.



В субботу, 13 октября, в Украине по-прежнему без осадков. Ветер юго-восточный, в юго-восточной части - северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей - до 11°, в восточных и северных областях 0-5° тепла; днем 13-18°, на юге и западе страны - до 21°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17°.

