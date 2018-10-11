США отвергают идею о референдуме на Донбассе – Волкер

Российская идея по проведению референдума "о статусе Донбасса" противоречит Конституции Украины и Минским соглашениям, заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.



"США отвергают инициативу о референдуме. Нет никаких правовых основ для этого в Конституции Украины и Минских соглашениях", - сказал К.Волкер на брифинге в Брюсселе в четверг.



В этом контексте он также призвал учесть тот факт, что именно из-за российской агрессии больше миллиона людей с Донбасса были вынуждены покинуть свои дома.

