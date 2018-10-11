России не будет в ПАСЕ в 2019 году - Ягланд

Российская делегация не заявит о своем участии в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в следующем году.



Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, отвечая на вопрос депутатов ПАСЕ в четверг, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.



«Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне учреждения в течение всего года. Я не соглашаюсь с такой позицией российской стороны... Но, что я услышал от России, - они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано», - заявил генсек Совета Европы.



Как сообщал Укринформ, в 2014 году после начала агрессии против Украины Совет Европы наложил санкции на российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, включая лишение права голоса.



С тех пор РФ прекратила платить взносы в бюджет организации.



В Совете Европы обсудят возможность финансирования и функционирования организации на случай приостановки репрезентативных прав России.



