NASA сделает окололунную станцию Gateway "доступной для всех"

NASA сделает окололунную станцию Gateway "доступной для всех"

NASA собирается строить окололунную станцию Gateway по принципу открытой архитектуры. Следовательно, разместить там жилые отсеки, модули и т.д. сможет любая страна или компания.

Об этом сообщает Extreme Tech.

Вся авионика, коммуникации, энергоснабжение и стыковочные механизмы станции будут находиться в открытом доступе.

"Мы видим, что с использованием многоразовых ракет стоимость доступа в космос падает, а доступность его растет. Мы бы хотели, чтобы вся архитектура между Землей и Луной была многократной, от кораблей от околоземной орбиты до станции, которая может прослужить 15 лет, до посадочных модулей, которые будут доставлять на поверхность Луны роботов, велосипеды и даже людей", - сказал Джеймс Брайденстайн, глава агенства.

NASA планирует начать строительство базы до 2023 года с помощью SpaceX, Boeing и собственной системы космического запуска. Станция Gateway будет состоять из четырех частей: движущих мощностей, жилья, логистики и шлюза.

Модуль питания и силовой установки будет запущен в 2022 году. Ни один из модулей NASA не включает в себя посадочный аппарат для доставки космонавтов на поверхность и с поверхности Луны. Однако последний модуль станции будет включать в себя шлюз. Посадочный самолет, подобный тому, который предлагает Локхид Мартин, может присутствовать. Это обеспечило бы легкий доступ к поверхности Луны.