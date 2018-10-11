NASA сделает окололунную станцию Gateway "доступной для всех"

NASA собирается строить окололунную станцию Gateway по принципу открытой архитектуры. Следовательно, разместить там жилые отсеки, модули и т.д. сможет любая страна или компания.



Об этом сообщает Extreme Tech.



Вся авионика, коммуникации, энергоснабжение и стыковочные механизмы станции будут находиться в открытом доступе.



"Мы видим, что с использованием многоразовых ракет стоимость доступа в космос падает, а доступность его растет. Мы бы хотели, чтобы вся архитектура между Землей и Луной была многократной, от кораблей от околоземной орбиты до станции, которая может прослужить 15 лет, до посадочных модулей, которые будут доставлять на поверхность Луны роботов, велосипеды и даже людей", - сказал Джеймс Брайденстайн, глава агенства.



NASA планирует начать строительство базы до 2023 года с помощью SpaceX, Boeing и собственной системы космического запуска. Станция Gateway будет состоять из четырех частей: движущих мощностей, жилья, логистики и шлюза.



Модуль питания и силовой установки будет запущен в 2022 году. Ни один из модулей NASA не включает в себя посадочный аппарат для доставки космонавтов на поверхность и с поверхности Луны. Однако последний модуль станции будет включать в себя шлюз. Посадочный самолет, подобный тому, который предлагает Локхид Мартин, может присутствовать. Это обеспечило бы легкий доступ к поверхности Луны.

