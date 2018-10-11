Нафтогаз за девять месяцев обеспечил 16% доходов госбюджета

НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь оплатила в госбюджет около 95,7 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет около 16% общих доходов государственного бюджета.



Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



"За девять месяцев 2018 года группа Нафтогаз оплатила в государственный бюджет около 95,7 млрд грн налогов и дивидендов", - говорится в сообщении.



В Нафтогазе отмечают, что поступления от группы составили около 16% общих доходов государственного бюджета в январе-сентябре 2018 года.



Группа Нафтогаз остается наибольшим налогоплательщиком в Украине.



Как сообщал Укринформ, по результатам 2017 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 107,3 млрд грн.



