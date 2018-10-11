Московскому патриархату нечего делать в Украине - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Московский патриархат Украинской православной церкви основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины. "Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ-МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - написал министр в своём блоге, размещённом в интернет-издании "Украинская правда" в четверг.



П.Климкин, ссылаясь недавно опубликованный Константинополем большой архивный материал под названием "Вселенский престол и Церковь Украина - говорят документы", добавил, что украинская церковь de jure никогда не прекращала быть канонической территорией Вселенского Патриархата.



"Мы как народ три века прожили в фальшивой реальности, воспринимая как норму то, что на самом деле было результатом обмана и узурпации, представляя самих себя не теми, кем мы есть", - отметил дипломат.



Он уверен, что Томос об автокефалии раз и навсегда решит и все споры относительно каноничности, ведь предоставит его Вселенский патриархат, который единственный имеет последнее слово во всех спорных вопросах православного мира.

