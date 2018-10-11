Порошенко о пожаре под Ичней: не исключаю кадровых выводов

Президент Украины Петр Порошенко не исключает кадровых решений в военном руководстве страны по итогам пожара и взрывов боеприпасов на арсенале в Ичнянском районе Черниговской области, но отмечает, что такие меры не являются исключительными.



"Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов, но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - сказал П.Порошенко на встрече с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.



При этом глава государства сообщил, что поручил руководству Минобороны и Генерального штаба дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов. "Точно виноватые должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул П.Порошенко.



Президент отметил, что, по предварительным данным следствия, пожар и последовавшие за ним взрывы на арсенале под Ичней были результатом диверсии. "По предварительным данным следствия, (взрывы на арсенале – ИФ) являются результатом действия диверсионных групп. Они бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб", - сказал П.Порошенко.



Как сообщалось, информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района поступила в 3.30 вторника, 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировано около 12,5 тыс человек из 38 населенных пунктов.



По факту ЧП на складах военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность" (ч.3 ст.425 УК Украины). В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.



В ночь на четверг в Минобороны заявили о ликвидации пожара на технической территории арсенала в полном объеме. Также было отмечено, что подразделения ВСУ совместно с ГСЧС осуществляют действия по ликвидации очагов задымления и тления, очищают от минно-взрывных предметов административную территорию, а также территорию вблизи арсенала.

