Порошенко заявляет о росте боеготовности ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко отмечает рост боеготовности Вооруженных сил Украины. "Сформировано 39 боевых бригад, ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально опасных направлениях созданы группировки сил, которые готовы для отпора агрессии, и не только с востока, но в том числе и с крымского направления войска надо держать наготове, в том числе с Приднестровья, в том числе с севера"...



...сказал П.Порошенко во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.



По словам президента, увеличение авиационного парка и парка ракетно-зенитных войск позволило усилить противовоздушную оборону.



Глава государства рассказал, что только что проинспектировал многонациональные учения "Чистое небо-2018". "Это самые большие учения, которые мы имеем за последние четыре года. В нем задействовано 50 самолетов со всех стран – членов НАТО и наших украинских воздушных сил. Цель учения – наращивание уровня взаимосовместимости нашей боевой авиации с воздушными силами Соединенных Штатов Америки", - отметил П.Порошенко.

