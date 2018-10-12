Суд арестовал Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал в четверг на два месяца нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева по громкому делу о драке в центре Москвы.

Срок ареста всем троим установлен до 8 декабря.



По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором замешаны футболисты, произошел около 08:30 мск 8 октября, когда несколько мужчин напали на водителя Mercedes у гостиницы "Пекин".



Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). После этого компания переместилась в кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.



Задержанные накануне футболисты провели ночь на четверг в изоляторе временного содержания УВД Северо-восточного административного округа; с ними, как сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, проводились следственные действия.



Видеозапись допроса спортсменов распространил столичный главк МВД. Кокорин с трудом ответил на вопрос, в связи с чем он задержан, а Мамаев отказался ответить, признает ли он вину.



Позже стало известно, что следствие приняло решение о выделении в отдельное производство и возбудило в отношении футболистов уголовное дело о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.



В полиции также заявили, что ведется розыск соучастников избиения. Один из них - брат Александра Кокорина Кирилл - был задержан. Следствие обратилось в суд с ходатайствами об аресте задержанных.



В суде следствие настаивало на заключении задержанных под стражу. "Кокорин может скрыться от следствия, обладая большими денежными средствами. Учитывая опасность совершенного преступления, просим заключить его под стражу", - зачитала постановление следствия судья.



В отношении Мамаева следователь заявил, что он подозревается в хулиганстве и проверяется на причастность к преступлению в виде нанесения побоев. "Прошу удовлетворить ходатайство об аресте. Мамаев совершил ряд преступлений, совершенных в составе группы лиц. Он может скрыться от следствия и вступить в сговор с неустановленным следствием лицом", - сказал следователь.



По мнению прокурора, преступление было совершенно "с особым цинизмом и попранием всех мыслимых и немыслимых правил морального приличия". Представитель гособвинения поддержал ходатайство следствия.



Защита в свою очередь просила о более мягкой мере пресечения. Так, адвокат Кокорина Олег Попов заявил в суде, что ходатайство следователя в отношении его клиента необоснованно и незаконно, и предложил суду отпустить футболиста под подписку о невыезде. Защита Мамаева просила суд избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий. "Альтернативная мера пресечения, которая была введена недавно в российское законодательство, позволит моему подзащитному продолжать свою трудовую и профессиональную деятельность в "Краснодаре", - пояснил адвокат.



Сами футболисты принесли свои извинения в суде и раскаялись в содеянном. "Я прошу извинения перед потерпевшими, я раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок", - сказал Кокорин.



Мамаев готов возместить ущерб потерпевшим. "Я явился сам в следственные органы, я не собираюсь скрываться или мешать следствию. Я готов сдать загранпаспорт. Еще раз хочу публично извиниться перед пострадавшими в связи с моими вопиющими действиями и готов загладить весь моральный и материальный ущерб, я не должен был так поступать", - заявил он.



Выслушав доводы сторон, суд вынес решение, которое, как уже сообщили адвокаты, будет обжаловано.



В связи с арестом нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев пропустят как минимум по шесть матчей чемпионата России по футболу, игры 1/8 финала Кубка России, а также по три встречи группового этапа Лиги Европы. При этом существует вероятность, что клубы разорвут контракты с футболистами. Ранее стало известно, что "Краснодар" уже обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза по поводу прекращения действия контракта с Мамаевым, "Зенит" же в свою очередь не планирует обсуждать возможные санкции в отношении Кокорина до завершения расследования.



В чемпионате России "Зенит" занимает первое место с 25 очками после 10 матчей, на втором - "Краснодар" с 19 очками.



